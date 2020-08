Ja Morant aura toujours les armes en mains !

1 victoire pour 6 défaites. Voici le terrible bilan des Memphis Grizzlies dans cette bulle à Disney. Sur cette reprise, la franchise du Tennessee galère. Il faut dire qu’elle disposait d’un calendrier absolument démentiel. Et en plus, cette équipe n’a pas été aidée par la blessure de Jaren Jackson Jr, l’un de ses meilleurs éléments. Malgré cette période délicate, un homme ne déçoit pas : Ja Morant.

Le futur rookie de l’année continue de se démener pour emmener son équipe en Playoffs. La nuit dernière, le meneur a encore été bon malgré la défaite des siens face aux Boston Celtics (107-122). Avec 26 points et 13 passes décisives, le jeune talent de 21 ans a vraiment tout tenté. En vain malheureusement pour lui…

Memphis face à son destin

Avec cette mauvaise série, les Grizzlies ont désormais perdu la 8ème place. Les Portland Trail Blazers l’ont récupéré. Et sauf surprise, la formation de l’Oregon ne devrait plus la lâcher. Par contre, pour Memphis, l’important désormais, c’est de conserver la 9e position. Ainsi, les Grizzlies disputeront ce fameux "play-in". Tout va se jouer sur le dernier match contre les Milwaukee Bucks jeudi. L’équipe de Taylor Jenkins a son destin entre les mains : une victoire assure le "play-in", peu importe les autres résultats.

"C’est assez simple. J’ai dit aux mecs qu’il restait un match et nous devons trouver le moyen de donner notre meilleur. Tout va se jouer sur cette rencontre. Le passé ne compte pas", a lancé le coach Taylor Jenkins devant les médias.

Playoffs Race : 4 prétendants à l’Ouest pour 2 billets !

Dans un contexte normal, les Bucks seraient largement favoris contre les Grizzlies. Mais dans cette bulle, le coach de Milwaukee Mike Budenholzer a pris l’habitude de reposer ses cadres. De plus, Giannis Antetokounmpo sera probablement suspendu après son coup de tête. Du coup, avec un grand Morant, Memphis peut réellement croire à un succès. Et donc à une qualification pour ce "play-in".

Ja Morant ne lâche rien

En tout cas, sur ce match, on peut compter sur Ja Morant afin de répondre présent. Car si son équipe galère à Disney, le meneur se montre à la hauteur. Tous les soirs, il se démène pour maintenir sa formation à flot. Mais jusqu’à maintenant, ses excellentes performances ne sont pas suffisantes. 20 points, 9,8 passes décisives et 5,4 rebonds de moyenne. Pour autant, il ne se laisse pas abattre. Et jusqu’au bout, il a bien l'intention de tout donner.

"J’ai l’impression que nous avons été les outsiders dans tous nos matches. Nous devions terminer 27ème cette saison. Et nous sommes ici. Donc j’attaque tous les matches de cette manière. Le prochain ne sera pas différent. Il en reste un seul. Donc il faut attaquer, comme sur tous les autres matches. Il n’y a aucune pression sur nous. Il faut juste donner le maximum et tenter de gagner", a résumé Ja Morant.

Les Grizzlies sont à la peine. Est-ce qu’ils vont réussir à s’arracher sur ce dernier match afin de se qualifier pour le "play-in" ? Difficile à dire. Il y a encore trop d’incertitudes autour de cette rencontre. Par contre, dans la victoire comme dans la défaite, Ja Morant sera à la hauteur. Et il pourra être fier de lui. Le rookie a réalisé une très grande saison. Au point de lutter avec Memphis, une équipe en reconstruction, pour les Playoffs jusqu’au dernier match. Et jusqu’à la dernière seconde, il va se battre.