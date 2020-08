Trois matches, trois défaites et une place de 8ème à l'Ouest en grand danger. Pour l'instant, cette bulle à Disney se révèle très difficile pour les Memphis Grizzlies. Mais dans cette épreuve, la franchise du Tennessee pouvait compter sur un homme performant : Jaren Jackson Jr. 33 points, 21 points et 22 points en trois rencontres. Sur cette bulle, l'intérieur était probablement le meilleur joueur de son équipe. Et malheureusement pour lui, le jeune homme de 20 ans a été coupé dans son élan ! En effet, les Grizzlies ont annoncé la fin de la saison de Jackson Jr ! Blessé face aux New Orleans Pelicans (99-109), le talent de Memphis souffre d’une déchirure d’un ménisque du genou gauche.

Sur le plan sportif, cette absence va faire très mal aux Grizzlies. Sur le plan moral aussi. Perdre l'un de ses meilleurs éléments alors que les défaites s'enchaînent et que les rivaux reviennent très fort, ça peut être un tournant de cette course aux Playoffs. Désormais, l'entraîneur Taylor Jenkins va devoir gérer ce coup dur. Sur le papier, Brandon Clarke pourrait en profiter pour disposer de responsabilités plus importantes. Et surtout, l'attention va encore plus se focaliser sur Ja Morant. De son côté, Jaren Jackson Jr devra digérer cette blessure avant de se projeter sur la saison prochaine...