Playoffs Race : 4 prétendants à l’Ouest pour 2 billets !

On le sait depuis quelques jours, il y aura forcément un "play-in" au sein de la Conférence Ouest pour le dernier billet en Playoffs. Les Sacramento Kings et les New Orleans Pelicans ont été ainsi éliminés de la course lundi. Il restait donc encore 4 équipes pour 2 places en "play-in" : les Memphis Grizzlies, les Portland Trail Blazers, les Phoenix Suns et les San Antonio Spurs. Et après les résultats de la nuit, la lutte s'annonce passionnante ! En effet, avant leur dernier match de saison régulière, ces 4 franchises peuvent donc encore prétendre à ce "play-in". Voici un point complet sur la situation !

Playoffs race :

8. Portland Trail Blazers (34 victoires - 39 défaites)

Bilan de la bulle : 5 victoires - 2 défaites

Dernier match : victoire face aux Dallas Mavericks (134-131)

La force : Damian Lillard

Match à venir : Brooklyn Nets (vendredi)

Portland sera 8ème si :

victoire contre les Nets ;

défaites combinées des Grizzlies, des Suns et des Spurs.

Portland sera 9ème si :

une défaite contre les Nets avec deux revers des Grizzlies, des Suns ou des Spurs.

Notre avis : Les Nets ne déméritent absolument pas dans cette bulle. Même avec des joueurs importants au repos, ils se battent avec notamment un Timothé Luwawu-Cabarrot en forme. Mais comment imaginer les Blazers se louper sur ce match déterminant ? Ils ont l'habitude de la pression et ont donc fait le plus dur en récupérant cette 8ème place. En plus, Damian Lillard se trouve sur son nuage et enchaîne les performances exceptionnelles. Avec un succès, Portland va bel et bien disputer ce "play-in" avec le statut de 8ème. Pour rappel, il s'agit d'un vrai avantage car le 8ème a seulement besoin d'une victoire sur ce "play-in" pour accéder aux Playoffs. Le 9ème en a besoin de deux.

Damian Lillard, alerte canicule à Disney

9. Memphis Grizzlies (33 victoires - 39 défaites)

Bilan de la bulle : 1 victoire - 6 défaites

Dernier match : défaite face aux Boston Celtics (107-122)

La force : Ja Morant

Match à venir : Milwaukee Bucks (jeudi)

Memphis sera 8ème si :

victoire contre les Bucks et défaite des Blazers.

Memphis sera 9ème si :

victoire contre les Bucks et victoire des Blazers ;

défaite contre les Bucks et défaites combinées des Suns et des Spurs.

Notre avis : Tout va dépendre des joueurs alignés par les Milwaukee Bucks ! La bonne nouvelle pour les Memphis Grizzlies, c'est que Giannis Antetokounmpo a probablement de grandes chances d'être suspendu après son coup de tête. Pour le reste, Mike Budenholzer a déjà mis au repos la majorité de ses cadres la nuit dernière. Va-t-il recommencer pour ce match ? Ou au contraire, va-t-il vouloir remettre tout le monde dans le rythme avec le début des Playoffs ? Si c'est le cas, Memphis peut donc trembler. Car la dynamique n'est pas bonne pour les Grizzlies. Malgré les exploits de Ja Morant, le collectif ne suit pas. Et on s'inquiète ainsi pour la 9ème place de cette équipe. Dans l'hypothèse d'un "play-in", ça s'annonce ensuite également difficile pour eux...

10. Phoenix Suns (33 victoires - 39 défaites)

Bilan de la bulle : 7 victoires - 0 défaite

Dernier match : victoire face aux Philadelphia Sixers (130-117)

La force : Devin Booker

Match à venir : Dallas Mavericks (jeudi)

Phoenix sera 8ème si :

victoire contre les Mavs et défaites combinées des Blazers et des Grizzlies.

Phoenix sera 9ème si :

victoire contre les Mavs et défaite des Blazers ou des Grizzlies.

Notre avis : Phoenix revient de tellement loin ! Il s'agit véritablement de la belle histoire de cette bulle. Décrocher un "play-in" serait vraiment une juste récompense. Face aux Dallas Mavericks, ce match ne sera pas simple si les Texans sont au complet. Cependant, il existe la possibilité de voir Luka Doncic et Kristaps Porzingis au repos. Dans tous les cas, on pense qu'avec la forme du moment, les Suns sont en mesure de l'emporter. Surtout avec un Devin Booker exceptionnel. Mais est-ce que ça va suffire ? Pour rattraper les Blazers, sûrement pas. Par contre, il y a probablement un coup à jouer rapport aux Grizzlies. Comme pour les chances de Memphis, tout risque donc de dépendre de l'équipe alignée par les Milwaukee Bucks. Pour la 9ème place, il y a tout de même une vraie chance pour les Suns.

Devin Booker fait la pluie et le beau temps aux Suns

11. San Antonio Spurs (32 victoires - 39 défaites)

Bilan de la bulle : 5 victoires - 2 défaites

Dernier match : victoire face aux Houston Rockets (123-105)

La force : DeMar DeRozan

Match à venir : Utah Jazz (vendredi)

San Antonio sera 8ème si :

victoire face au Jazz et défaites combinées des Blazers, des Grizzlies et des Suns.

San Antonio sera 9ème si :

victoire face au Jazz et avec deux revers des Blazers, des Grizzlies ou des Suns.

Notre avis : San Antonio part de loin. Très loin même. Trop loin ? Probablement. Mais la franchise texane a déjà réalisé un petit miracle en restant dans la course aux Playoffs sans LaMarcus Aldridge. Pour la 8ème place, le scénario semble ainsi beaucoup trop compliqué. Encore une fois, les Portland Trail Blazers paraissent intouchables. Puis, on ne voit pas les trois équipes de devant se rater en même temps. Par contre, pour la 9ème position, il existe un espoir. Si les Milwaukee Bucks et les Dallas Mavericks jouent le coup à fond, des défaites des Memphis Grizzlies et des Phoenix Suns sont possibles. Surtout que le Utah Jazz n'a visiblement pas trop envie de gagner sur cette fin de saison (afin de reposer ses stars et aussi pour une histoire de seeding). Avec un DeMar DeRozan en mode patron, San Antonio doit en tout cas s'imposer pour croire à un miracle.