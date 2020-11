Un combat contre LeBron James ? Jake Paul livre son ressenti

Jake Paul et Nate Robinson se sont chauffés. Puis ils se sont défiés. Un combat de boxe qui a tourné à la mascarade. Complètement déséquilibré. Et un K.O. expéditif du l’ancien triple vainqueur du concours de dunks, dominé techniquement et physiquement par le YouTubeur récemment passé pro en boxe anglaise. Alors qui sera le prochain adversaire ? LeBron James ?

The one NBA player Jake Paul don’t want to fight pic.twitter.com/AWACpmt5d2 — Josiah Johnson (@KingJosiah54) November 29, 2020

« Nah, il est trop grand et trop puissant », avoue Jake Paul avec le sourire.

D’ordinaire très fanfaron, le boxeur s’avoue donc certaines limites. Il ne se sent pas de taille à affronter le King. De toute façon, on se doute bien que la superstar des Los Angeles Lakers a d’autres choses à faire que de monter sur un ring. Ça n’a absolument aucun intérêt pour lui.

Ron Artest, en revanche, a du temps à tuer puisqu’il est à la retraite. Il est prêt à défier Jake Paul. Mais pas sur un ring. Il veut l’affronter sur un terrain de basket. En un-contre-un. On suppose qu’il parle de duel avec un ballon mais il n’a pas vraiment précisé. Avec Artest, on ne sait jamais…

