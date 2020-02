James Ennis, nouvelle recrue du Orlando Magic

À Orlando, on n'a pas fait de folie dans cette deadline. On attendait des départs d'Aaron Gordon et Evan Fournier, mais la direction a finalement trouvé un nouveau joueur, James Ennis. L'ailier passé par Houston a été échangé par les Sixers contre un second tour de Draft. L'info principale, c'est que ce même James Ennis avait une no-trade clause et qu'il l'a donc fait sauter pour filer en Floride.