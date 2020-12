On se souvient que le Miami Heat avait raté une première fois un deal pour Jimmy Butler, avec un Pat Riley excédé traitant (selon la légende) Tom Thibodeau de "motherfucker" en mettant fin à l'appel. On ne sait pas si le big boss floridien a employé les mêmes termes avec Rafael Stone, mais il y a de nouveau une impasse pour Miami sur l'une de ses cibles : James Harden.

Selon Ira Winderman du South Florida Sun Sentinel, le Miami Heat a stoppé les négociations avec les Houston Rockets concernant le MVP 2018. Miami faisant partie des destinations préférées de James Harden - qui a clairement ciblé la Conférence Est - le Heat a fait le job en demandant au GM texan ce qu'il attendait en retour.

Le détail des négociations n'a pas été dévoilé, mais la contrepartie espérée par Stone était clairement bien trop élevé pour Riley. Le Heat n'est pas dans la même configuration qu'à l'époque du trade manqué pour Butler. Miami sort d'une participation aux Finales et a déjà un effectif compétitif, ce qui rend moins problématique l'impossibilité de faire venir Harden.

2 nouvelles franchises sur James Harden ? On a de gros doutes, mais...

Si on retire le Heat de l'équation, les pistes ne sont pas nombreuses pour James Harden. Parmi les franchises qu'il aimerait rejoindre, les Brooklyn Nets et les Philadelphie Sixers auront elles aussi du mal à satisfaire des demandes élevées. Ben Simmons, dont Daryl Morey assure qu'il ne sera pas tradé (il avait dit la même chose à Chris Paul à Houston) est sans doute le plus à même de pouvoir débloquer le dossier.

Lundi, des rumeurs dont il est compliqué d'estimer la fiabilité, parlait de l'arrivée des Boston Celtics et des Toronto Raptors à la table des courtisans.

Interrogé à la veille de la reprise de la saison, James Harden n'a pas souhaité répondre aux questions sur son éventuelle envie de rester à Houston cette saison.