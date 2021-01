James Harden, un véritable coup de pression derrière sa gueulante ?

L'arrière des Houston Rockets James Harden a lâché ses vérités... avec le but de faire lâcher ses dirigeants sur des discussions en cours ?

James Harden a craqué. Après une large défaite face aux Los Angeles Lakers (100-117), l'arrière des Houston Rockets a exprimé sa frustration. Entre les lignes, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a confirmé son désir de quitter la franchise texane.

Une sortie effectuée sous le coup de la frustration ? Peut-être. Mais le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski a tenu à réaliser une précision : Harden se trouve au courant de discussions en cours entre les Rockets et d'autres équipes pour un éventuel trade. Pour l'instant, un deal n'est cependant pas imminent.

Pourquoi ? Car Houston reste toujours inflexible sur ce dossier. Les dirigeants texans refusent de laisser partir le barbu sans récupérer une superstar. Et pour le moment, les offres ne sont pas à la hauteur des exigences fixées par les Rockets.

James Harden, le Heat était prêt à réaliser une belle offre mais…

Ainsi, avec ce coup de gueule, Harden avait peut-être l'envie de mettre la pression sur sa direction. Car en exprimant très clairement sa volonté de partir (alors que ses dernières sorties publiques avaient été plus positives), il fait baisser sa valeur. Et s'il commence à traîner son spleen sur le parquet, les Rockets vont se retrouver dans une situation encore plus délicate.

Avec le contrat de l'arrière jusqu'en 2022, Houston garde la main. Mais la franchise n'a pas forcément un intérêt à faire durer ce feuilleton sur la longueur. Car à l'image des propos de John Wall, ce dossier commence à avoir un impact sur le vestiaire. Et avec sa sortie, James Harden l'a bien rappelé...