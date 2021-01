James Harden, le Heat était prêt à réaliser une belle offre mais…

Toujours à l'affût pour réaliser des gros coups, le boss du Miami Heat Pat Riley s'est logiquement penché sur la situation de James Harden. L'arrière veut quitter les Houston Rockets et se montre prêt à considérer un mouvement pour la franchise floridienne. Il y avait donc un intérêt mutuel entre les deux parties.

Mais encore faut-il réussir à s'entendre avec les Rockets, logiquement très gourmands sur ce dossier. Et comme nous vous l'indiquions mercredi, Houston réclamait par exemple "bien plus" que Tyler Herro et Duncan Robinson pour éventuellement céder Harden.

Dans les faits, le Heat était prêt à sacrifier bien plus. En effet, d'après les informations du Miami Herald, le finaliste malheureux de la saison dernière se montrait enclin à échanger plusieurs jeunes talents, un choix au premier tour de la Draft NBA 2025 puis des vétérans comme Andre Iguodala et Kelly Olynyk.

James Harden, de gros doutes sur sa capacité à se sacrifier pour un titre ?

Sauf pour les Texans, il s'agit d'un package insuffisant. Malgré les performances intéressantes d'Herro ou de Robinson, Houston reste fidèle à sa ligne de conduite. Une star doit faire le chemin inverse dans un éventuel trade. Et à Miami, Jimmy Butler et Bam Adebayo (qui peuvent avoir ce statut) sont intouchables.

Dans ces conditions, le Heat ne devrait pas perdre son temps à creuser davantage la piste James Harden.