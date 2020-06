L’info essentielle du jour… ou pas. James Harden est une légende et n’en finit plus de battre des records. Sur le terrain avec les Houston Rockets ou en dehors. Il est ainsi l’un des rares joueurs à avoir eu son jersey retiré pendant sa carrière. Bon ok, c’est un club de striptease et non une franchise qui l’a fait.

Mais il faut dire qu’il a lâché pour eux une stat bien plus folle que n’importe lequel de ses cartons offensifs. Oubliez les matches à 40, 50 ou même 60 points. Des perfs qu’il a éclatées avec une nuit à 1 million de dollars. Oui, James Harden a claqué 1 million de dollars dans un club de striptease en une seule nuit.

Le Barbu est connu pour être amateur de boîtes à effeuilleuse. Il y a même selon certains petits génies une corrélation entre ses performances et la qualité des clubs de la ville où il joue. Et quand il se déplace, c’est avec toute une assemblée de potes qu’il rince copieusement. Mais de là à lâcher une telle somme ? Celui qui a perdu 9 kilos ces derniers temps et dont on attend donc avec impatience le retour sur les parquets est décidément capable d'aller très loin. En intensité à l'entraînement comme en témoigne sa nouvelle condition physique. Sur les parquets où son talent offensif n'est plus à démontrer. Et en soirée.

Et on apprend donc dans le podcast de l’excellent Joe Budden (à la 21 ème minute sur ce lien) que les patrons de la boîte ont décidé d’honorer la légende des nuits chaudes :

« James a eu son jersey accroché au plafond. Ils l’ont fait parce qu’ils ont dit que James a dépensé énormément d’argent, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ils ont suspendu son maillot en haut du stripclub. »

Alors oui, ce n’est pas une news au sens propre du terme. Mais un éclairage indispensable, ou pas, sur la culture NBA. Plus sérieusement, ou pas, vu comme il met bien les siens, avec ce type de performances James Harden prouve qu’il est bien plus collectif que ce que raconte ses détracteurs.