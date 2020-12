James Harden continue de mettre des plans aux Rockets, le coach s’agace

Alors qu’il devait se pointer pour une séance individuelle, James Harden a encore posé un lapin aux Houston Rockets et à Stephen Silas.

Cela fait déjà plusieurs semaines que James Harden a réclamé son transfert des Houston Rockets. Mais la franchise et ses dirigeants refusent évidemment de brader leur double-MVP et insistent sur le fait qu’ils sont prêts à le garder et à essayer de recoller les morceaux avec la star.

Pour l’instant, le joueur de 31 ans ne fait rien pour. Au contraire. Il a déjà séché le début du camp d’entraînement. Il était alors attendu pour un workout individuel le dimanche et… il ne s’est pas pointé non plus. Pendant ce temps-là, des photos de lui à l’anniversaire de Lil Baby à Atlanta puis dans des clubs de Las Vegas ont circulé sur la toile.

James Harden rate l’entraînement, est-il vraiment prêt à rejouer avec Houston ?

James Harden a visiblement d’autres choses à faire que de rejoindre les Rockets. Il ne leur a même pas donné de date de retour, indiquant simplement qu’il serait « bientôt là. » Une attitude qui agace son nouveau coach, Stephen Silas.

« On a aucune timeline sur son retour. C’est un contretemps pour nous. On veut évidemment que notre meilleur joueur soit présent. (…) Je ne sais pas quel est son message honnêtement. Je constate juste qu’il n’est pas là. Il n’y a que lui qui sait pourquoi. C’est à lui de dire pourquoi. »

Oh pourtant le message paraît bien clair : James Harden ne veut plus mettre les pieds à Houston.