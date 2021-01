Pourquoi les Nets se sont calmés sur James Harden

James Harden va-t-il finir la saison ailleurs qu’aux Houston Rockets ? Plus les jours passent, plus les matches s’enchaînent et plus un transfert du barbu semble reporté à la prochaine intersaison. Il se murmure même que les Brooklyn Nets, sa destination préférentielle, se sont eux-mêmes retirés au moins provisoirement de la course. Bill Simmons croit savoir pourquoi.

« J’ai entendu dire que les Nets se sont calmés au sujet d’Harden et que la principale raison serait Mike D’Antoni. Les Nets se seraient dits : ‘on aime bien notre équipe, Harden peut présenter certains problèmes.’ »

Mike D’Antoni coachait Harden aux Rockets avant de prendre place dans le staff de Steve Nash aux Nets pendant l’intersaison. Il connaît bien l’animal. Ses qualités mais aussi... ses défauts. Comme sa mauvaise manie de ne absolument pas bouger d'un pas quand il n'a pas la balle.

Difficile de vérifier la véracité de la source de l’éditorialiste de The Ringer, plutôt sérieux en général (et assez proche de Kevin Durant). Mais Zach Lowe, un autre insider bien renseigné, avait lui-même déjà confié qu’il était très perplexe sur l’intérêt des Nets envers James Harden. Il pense qu’il n’y a jamais eu de vraie négociation poussée entre les deux franchises.

