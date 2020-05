Pour Kendrick Perkins, il n'y a pas photo entre James Harden et Stephen Curry : l'arrière des Houston Rockets est bien plus complet.

Sacré champion NBA à trois reprises et MVP de la saison par deux fois, Stephen Curry est logiquement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. De son côté, James Harden affiche un palmarès collectif vierge et a remporté à une seule reprise le trophée de MVP. Pour autant, entre le meneur des Golden State Warriors et l'arrière des Houston Rockets, Kendrick Perkins a rapidement fait son choix ! En effet, lors d'un débat enflammé sur ESPN, l'ancien intérieur a assuré qu'Harden était un meilleur joueur que Curry.

"Avec tout mon respect pour un double MVP, le meilleur tireur de l'histoire et triple champion NBA, pour moi c'est comme comparer des pommes et des oranges. Il suffit de regarder le boulot réalisé par James Harden depuis son premier jour à Houston. C'est fou. Avant même l'arrivée de Mike D'Antoni, Harden avait plus de 25 points de moyenne. Et il portait donc les Rockets sur son dos tous les soirs.

Quand tu penses à Harden, il est l'un des meilleurs marqueurs de l'histoire. On peut comparer les deux. James est un meilleur marqueur que Curry, un meilleur rebondeur et un meilleur créateur. Quand je regarde l'aspect 'all-around', les qualités, celui qui en a donc le plus c'est James Harden. C'est évident. Il est donc bien plus complet que Curry", a assuré Kendrick Perkins, qui n'a pas toujours été aussi sympa avec Harden.

Le fait d'être plus polyvalent permet-il à James Harden d'être meilleur que Stephen Curry ? La question peut se poser. Car si le patron des Rockets a effectivement un profil plus 'all-around', le boss des Warriors s'impose comme l'un des meilleurs de l'histoire dans ses forces. Et pour l'instant, ça fait une vraie différence dans la carrière des deux hommes.