Les langues se délient petit à petit sur les Los Angeles Clippers version Lob City. Pourtant armée pour le titre sur le papier, cette équipe a beaucoup déçu. Et sans surprise, les choses se passaient visiblement mal en interne. Désormais aux Los Angeles Lakers, Jared Dudley était dans cet effectif lors de la saison 2013-2014. Et autant le dire tout de suite, le vétéran ne garde pas un excellent souvenir de cette aventure. Au moment de répondre concernant le coéquipier qu'il avait le moins aimé, l'ailier de 34 ans a désigné Blake Griffin et a lâché quelques vérités au passage.

"Je ne m'entendais pas avec Blake Griffin. Quand j'étais aux Clippers, je n'avais pas une mauvaise relation avec lui. Mais cette équipe était tellement toxique. C'était bizarre car j'avais l'impression d'être dans une équipe bipolaire. En dehors, l'entente était bonne, mais pas sur le terrain. Griffin, je n'aime pas sa personnalité et son attitude. Je pense que c'est un bon joueur, mais il faut différencier les eux. C'est facile d'être un bon coéquipier quand tu gagnes. Mais quand tu perds ? Quand tu comptes 20 points de retard ? Et c'était ça le gros problème de cette équipe. Tu as 20 points d'avance, tout va bien et tu balances de lobs. 20 points de retard, les gens veulent se battre ensemble", a résumé Jared Dudley pour The Athletic.

Décidément, ça commence à faire beaucoup sur l'état du vestiaire des Clippers à cette époque...