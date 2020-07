Adulé par LeBron et Giannis, Jason Kidd serait un coach… catastrophique

Les grands joueurs ne font pas forcément les grands coaches. Même quand il s’agit d’un meneur passeur et organisateur sensationnel avec un énorme QI basket. Jason Kidd est l’un des référents à son poste dans l’Histoire de la NBA. Mais son passage sur le banc a donné des résultats plus… chaotiques. 44 victoires lors de sa toute première saison aux Brooklyn Nets. Puis il a forcé son départ vers les Milwaukee Bucks où il a accumulé 139 succès et 152 défaites avant d’être viré en janvier 2018.

Aujourd’hui, il sert d’assistant en chef à Frank Vogel aux Los Angeles Lakers. Mais ce n’est que temporaire. Kidd est pressenti pour retrouver rapidement un job plus important. Il est d’ailleurs suivi de près par les Nets – encore – et les New York Knicks. Ce qui est intéressant, c’est qu’il est pleinement soutenu par les superstars, avec qui il peut facilement se connecter.

« LeBron James adore Kidd. Et Giannis Antetokounmpo ne jure que par lui », confie une source du New York Post.

Pourtant, certains sont beaucoup plus pessimistes quand il s’agit de dresser le portrait de l’entraîneur.

« Je ne l’embaucherai pas même s’il était le dernier coach sur terre », révèle un ancien collègue de Jason Kidd. « Ce serait un choix catastrophique. Il y a une raison pour laquelle Milwaukee domine aujourd’hui et c’est le changement de coach. »

C’est vrai que les Bucks ont explosé et ont atteint les sommets à partir du moment où Mike Budenholzer est arrivé aux commandes du groupe. J-Kidd ne serait pas forcément le plus pédagogue pour développer les autres joueurs. Notamment les plus jeunes. Mais son rapport avec les stars, et notamment Giannis Antetokounmpo, pourrait suffire à lui permettre de retrouver un boulot. Parce que le Grec peut éventuellement se retrouver sur le marché l’été prochain.

« Quiconque embauchera Kidd se retrouvera à la table des négociations avec Giannis », insiste une autre source.

Jason Kidd envisagé par les Knicks à cause de Giannis Antetokounmpo ?

Si Jason Kidd a appris de ses erreurs, ça peut valoir le coup de lui redonner sa chance. Après tout, ça reste un jeune coach qui avait montré quelques signes prometteurs… et d’autres beaucoup plus inquiétants.