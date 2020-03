JaVale McGee : « Les Lakers, la meilleure équipe du monde »

La victoire des Lakers contre les Clippers a conforté JaVale McGee dans l’idée que son équipe était la plus forte en NBA actuellement.

Quel beau weekend pour les Lakers. En moins de trois jours, ils ont battu leurs deux principaux concurrents. D’abord les Bucks, titulaires du meilleur bilan NBA, puis leurs voisins les Clippers, contre qui ils s’étaient inclinés lors de leurs deux premiers duels. De quoi faire le plein de confiance à quelques semaines des playoffs. La déclaration de JaVale McGee après la prestation des Angelenos témoigne de l’état d’esprit actuel du groupe de Frank Vogel.

« Nous sommes la meilleure équipe du monde en ce moment », assume le pivot. « C’était très important de gagner pour faire taire les sceptiques. »

Les Lakers ont clairement l’un des effectifs les plus impressionnants de la ligue. Surtout, ils n’ont cessé de monter en puissance depuis le coup d’envoi de la saison. Ils ont construit des bonnes habitudes. Ils ont des acquis. Et notamment une défense solide, avec une attaque drivée par LeBron James et Anthony Davis, deux des meilleurs joueurs de la planète.