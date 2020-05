Jaylen Brown, une star NBA dans les manifs après quinze heures de route

La mort de George Floyd, afro-américain assassiné par la police, est à l’origine de nombreuses manifestations aux quatre coins des Etats-Unis. Jaylen Brown a pris part à l’une d’entre elles à Atlanta, sa ville natale.

« J’ai roulé pendant quinze heures pour rejoindre ma communauté en Géorgie », confiait l’ailier star des Boston Celtics. « C’est une manifestation pacifiste. Le fait d’être une célébrité ou un joueur NBA ne m’exclut pas de ces sujets de société. Je suis d’abord un homme noir. On veut que les gens prennent conscience des injustices. »

Jaylen Brown manifestait avec une pancarte « I can’t breathe » (« je ne peux pas respirer », en VF) en référence aux mots prononcés par George Floyd, plaqué au sol par un policier qui écrasait sa nuque avec son genou pendant de longues minutes, jusqu’à ce que la victime perde connaissance puis meurt à l’hôpital. Brown a filmé la manifestation en live sur son compte Instagram.

La NBA encourage ses acteurs à prendre position et le jeune joueur est allé plus loin en se mêlant à la foule hier. Il n’était pas le seul basketteur pro. Justin Anderson et Malcolm Brogdon étaient également présents à ses côtés. Karl-Anthony Towns et Josh Okogie s’étaient eux joints à Stephen Jackson lors d’une marche à Minneapolis, où a été tué Floyd.