Jayson Tatum rejoint Kobe Bryant dans l’histoire de la NBA !

Jayson Tatum a assumé ses responsabilités ! Le jeune talent des Boston Celtics s'est comporté comme un patron dans le Game 7 remporté face aux Toronto Raptors (92-87) la nuit dernière. Avec 29 points, 12 rebonds et 7 passes décisives, l'ailier a été le grand artisan de cette qualification. A seulement 22 ans et 192 jours, Tatum a ainsi réalisé une performance qui va rester dans l'histoire de la NBA. En effet, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à compiler plus de 25 points, 10 rebonds et 5 passes décisives dans un Game 7 NBA. Le record dans ce domaine ? Kobe Bryant à 21 ans et 286 jours.

At 22 years and 192 days old, Jayson Tatum becomes the 2nd youngest player to record 25+ points, 10+ rebounds and 5+ assists in a Game 7.

The youngest is Kobe Bryant (June 4, 2000 at 21 years, 286 days old). pic.twitter.com/hACuEqtEmQ

— NBA.com/Stats (@nbastats) September 12, 2020