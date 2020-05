Il ne s'agit pas d'un secret, Kobe Bryant appréciait les qualités de Jayson Tatum. Sous le charme des performances du talent des Boston Celtics, la légende des Los Angeles Lakers l'avait rapidement contacté pour collaborer ensemble. Et ensuite, lors de l'été 2018, les deux hommes ont travaillé sur le jeu du prodige de 22 ans. A l'occasion du podcast All The Smoke, Tatum est revenu sur cette expérience mémorable.

"J'étais comme un gamin dans un magasin de bonbons. Je n'arrêtais pas de me dire : 'tu es en train de bosser avec Kobe !'. A ce moment-là, je n'arrivais tout simplement pas à y croire.

Son apport ? Une attention particulier à tous les détails. Ce n'était pas des choses impossibles à faire. On a travaillé sur de nombreux mouvements qu'il m'avait vu faire. Mais on pouvait faire des améliorations. Donc c'était vraiment des petites choses auxquelles il avait pensé sur mon jeu.

De cette expérience, j'ai vraiment retenu ça : l'attention aux détails. L'approche qu'il avait de ce sport, je n'avais jamais entendu ça auparavant", a ainsi raconté Jayson Tatum.

Cette saison, Jayson Tatum a en tout cas passé un vrai cap dans sa carrière. Le jeune homme a connu sa première sélection pour le All-Star Game et s'est surtout imposé comme le leader des Celtics.