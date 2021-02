Jayson Tatum, le jeune talent devient… une superstar !

"Nous n'avons pas besoin que tous les gars enfilent une cape, nous avons simplement besoin qu'ils fassent le boulot." L'entraîneur des Boston Celtics Brad Stevens a parfaitement résumé ses attentes par rapport à ses remplaçants. Le coach des C's n'a pas besoin de ça, puisque Jayson Tatum endosse déjà le rôle de super-héros.

La nuit dernière, le jeune talent de 22 ans a été tout simplement géant face aux Los Angeles Clippers (119-115). En l'absence de Jaylen Brown et de Marcus Smart, l'ancien élément de Duke a totalement assumé ses responsabilités.

Et si Kemba Walker a été également précieux dans le money-time, Tatum reste le grand artisan de ce succès. Le natif de Saint-Louis a encore passé un cap dans sa carrière : la promesse devient une superstar.

Le show Jayson Tatum

Et pourtant, ce match n'était pas forcément bien embarqué pour les Celtics. Malgré l'absence de Paul George, les Clippers ont réalisé une entame solide, avec assez rapidement une avance confortable (12 points). Mais dans le troisième quart-temps, Tatum a décidé de prendre les choses en mains.

Même face à Kawhi Leonard, il était tout simplement intenable. Auteur de 34 points au total, le #0 des Celtics a marqué 12 unités dans ce fameux troisième quart-temps. Et grâce à lui, Boston a même réussi à prendre les commandes du match.

Surtout, Tatum a récité son basket d'une manière particulièrement impressionnante. C'est simple, il a été capable de faire des dégâts dans toutes les zones. A longue distance (5/10), au poste, en pénétration, en sortie de dribble... Bref, il a tout fait aux Clippers.

"Franchement, il s'agit d'une bonne victoire. Surtout, on se devait de réagir après la récente défaite. Et en plus, on envoie un signal fort malgré l'absence de plusieurs gars. Jusqu'à maintenant, nous avons eu des hauts et des bas sur ce début de saison. Je crois qu'on le dire, nous avons laissé filer des matches que nous aurions dû gagner. Désormais, nous devons trouver des solutions pour progresser", a commenté Jayson Tatum face à la presse.

Avec en plus 7 rebonds, 4 interceptions et 2 passes décisives (pour 0 ballon perdu), Jayson Tatum a signé une performance vraiment solide. Surtout qu'il s'agissait d'un vrai test face à des Clippers auteurs de bonnes performances ces dernières semaines.

Un test réussi contre Kawhi Leonard

Car sur ce match, Tatum retrouvait en face Leonard. Et il a été à la hauteur. Capable de rivaliser avec l'un des meilleurs joueurs de la NBA, il a été en plus capable de se sublimer. Et il ne s'agit pas d'une performance anodine de prendre le meilleur sur lui.

Bien évidemment, Leonard (28 points, 11 rebonds) a tout de même fait des dégâts. Mais Tatum n'a pas bronché. Que ce soit en attaque ou en défense, il ne s'est jamais défilé. En véritable leader, il a pris ses responsabilités face à la star adverse.

Dans le même temps, pour tenter de le stopper, les Clippers n'ont pas seulement envoyé Leonard. Il a eu le droit à des séquences contre Nicolas Batum, Serge Ibaka ou encore Luke Kennard. Mais il n'y avait aucune solution.

"J'adore ces duels", a lâché Jayson Tatum, en référence à l'opposition avec Leonard.

Depuis longtemps, il se dit que l'avenir appartient au duo Jayson Tatum - Jaylen Brown à Boston. Les deux ont un talent énorme et sont amenés à s'imposer parmi les meilleurs en NBA. Et vu son niveau, Tatum peut déjà prétendre à cette catégorie dès maintenant !