Stephen Curry s'est démené face aux Boston Celtics. Mais malgré un véritable show et 38 points, le meneur n'a pas été en mesure d'empêcher la défaite des Golden State Warriors (107-111).

Il faut dire que le patron des Dubs a fait face à un problème majeur : le duo Jayson Tatum - Jaylen Brown.

Les deux hommes ont compilé 45 points, 19 rebonds et 7 passes décisives pour faire la différence. Et malgré le revers des siens, Curry a tout de même apprécié la prestation des jeunes stars des Celtics.

En effet, il a eu comme une impression de déjà-vu par rapport à son association avec Klay Thompson.

"Vous avez deux gars talentueux qui doivent apprendre à jouer l'un avec l'autre. Quand l'un des gars se met en action, l'autre doit apprendre à rester investi. Et vice-versa. Pendant ce temps, les deux doivent progresser. Ils ont besoin de comprendre comment ils peuvent tirer le meilleur de leur talent individuel, le mettre en commun puis trouver un équilibre avec les autres mecs. Mais il s'agit d'une évidence, il y a beaucoup de similitudes (avec son duo avec Klay, ndlr)", a analysé Stephen Curry pour le Mass Live.

Vue la réussite de son duo avec Klay Thompson, Stephen Curry sait parfaitement de quoi il parle. Et effectivement, avec leurs qualités, Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui tournent respectivement à 26,5 et 27,1 pts de moyenne, peuvent viser très haut...

D'ailleurs, ça faisait un moment que les Celtics n'avaient pas eu deux joueurs à plus de 26 points de moyenne... Il faut remonter à la saison 1986-87 avec Larry Bird et Kevin McHale. En 1986 Boston avait remporté le titre NBA face à Houston. Mais en 1987, ils avaient perdu en finale (2-4) face aux terribles Lakers.

Bird et McHale avaient respectivement 30 et 29 ans. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont eux 22 et 24 ans. Flippant.

Tatum and Brown in elite company ☘️ pic.twitter.com/Ntsn6jFSMA — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2021

