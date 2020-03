JB Bickerstaff prolongé jusqu’en 2024 par les Cleveland Cavaliers

Nommé à la tête des Cleveland Cavaliers mi-février afin de succèder à John Beilein, JB Bickerstaff a profité de cet intérim pour marquer des points. Sur cette période, cette jeune équipe a affiché un visage intéressant avec un bilan de 5 victoires et 6 défaites. Face aux débuts réussis du coach de 41 ans, les dirigeants des Cavs ont décidé de miser sur la stabilité en lui proposant une prolongation de contrat. Et selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux parties se sont accordées sur un bail jusqu'en 2024 ! Après ses échecs aux Houston Rockets et aux Memphis Grizzlies, Bickerstaff va pouvoir faire ses preuves sur le long terme.

Sur le papier, ce contrat semble tout de même un poil long. Les Cavs sont en reconstruction et la tentative avec Bickerstaff pourrait connaître des difficultés vu son passif. Mais le GM de la franchise de l'Ohio Koby Altman souhaite miser sur une structure stable afin de relancer cette équipe. Dans cette optique, la décision de nommer un entraîneur sur plusieurs années paraît logique. Puis par le passé, la direction de Cleveland n'a jamais hésité à renvoyer un entraîneur. Et cela peu importe la durée de son bail. A JB Bickerstaff de saisir cette opportunité.