Il ne s'agit pas d'une surprise, John Beilein quitte bel et bien son poste d'entraîneur des Cleveland Cavaliers. En discussions ces derniers jours avec ses dirigeants concernant son avenir, le coach de 67 ans a trouvé un accord financier avec la franchise de l'Ohio pour mettre un terme à son contrat. Malheureusement pour l'ancien de Michigan, sa méthode n'a probablement jamais fonctionné chez les Cavs. Et son passage restera marqué par plusieurs incidents. Pour résumer, son message ne passait donc tout simplement pas avec les joueurs. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, cette nouvelle va être actée dès ce mercredi avec son remplacement par J.B. Bickerstaff.

