Jeremy Lin a deux atouts que toutes les franchises NBA recherchent

Il y a quelques jours, Jeremy Lin annonçait qu'il quittait la Chine après une saison animée et pénible sur le plan personnel. Son objectif : avoir une nouvelle chance en NBA, lui qui s'estimait "abandonné" par la ligue après n'avoir reçu aucune offre de contrat au sortir du titre de champion des Toronto Raptors. Sa campagne pour séduire au moins une franchise a début cette semaine, par la voix de l'un de ses collaborateurs.

David Nurse, le neveu de Nick, élu coach de l'année 2020 en NBA, est coach de vie et conseille Jeremy Lin au niveau développement personnel depuis quelques années. En marge de la sortie de son dernier livre, "Pivot and Go", Nurse a fait un véritable éloge de l'éphémère idole du Madison Square Garden.

Selon lui, il possède deux atouts fondamentaux pour être membre d'une rotation en NBA en 2020 quand on joue au poste de meneur.

La première : sa maîtrise du pick and roll.

"La NBA est un jeu de pick and roll. Tout est basé sur la lecture et la capacité à créer des situations. Sur le pick and roll, Jeremy Lin est l'un des meilleurs meneurs depuis 10 ans. C'est pour ça qu'il a explosé à New York et rencontré le succès à peu près partout où il est passé. Il a un QI basket très élevé et voit les actions arriver avant qu'elles ne se développent. Avoir un meneur comme Jeremy Lin, même en temps que deuxième ou troisième arrière, c'est énorme. Si votre meneur est un scoreur dynamique, vous avez Jeremy en sortie de banc pour changer le tempo".

La seconde : son côté bon camarade.

"L'une des choses dont ont ne parle pas assez en basket, c'est la culture. C'est un mot que l'on balance un peu partout, mais c'est en fait synonyme d'alchimie entre les joueurs et de la capacité de certains à aider les autres à la comprendre. Jeremy Lin est l'un des meilleurs êtres humains et l'un des meilleurs leaders qui soient. C'est comme Steve Nash, qui encourageait tout le monde et faisait 239 high fives par match. Jeremy élève le niveau dans le vestiaire et ça se retranscrit sur le terrain. C'est un glue guy incroyable. Il n'y a aucun doute à mes yeux : c'est un joueur NBA et il peut apporter énormément à une équipe, même un contender qui veut réussir un coup la saison prochaine".

On verra d'ici quelques semaines si quelqu'un se sent de relancer un peu la "Linsanity", ce qui aurait, et ce n'est pas négligeable, également un intérêt marketing vu la popularité du joueur en Asie notamment.