Actuellement avec les Santa Cruz Warriors, Jeremy Lin tente de retrouver le chemin de la NBA. Avec cette équipe de G-League, le meneur de 32 ans veut prouver qu'il peut encore apporter au sein de la grande Ligue.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le natif de Torrance a poussé un véritable coup de gueule ! Victime de racisme, l'Américain d'origine taïwanaise a confié qu'il avait été appelé "coronavirus" sur un terrain de basket.

"Quelque chose est en train de changer dans la génération des Américains d'origine asiatique. Nous sommes fatigués d'entendre dire que nous ne connaissons pas le racisme, fatigués d'entendre que nous devons baisser la tête pour éviter de poser des problèmes.

Nous sommes fatigués de voir des gens demander à des enfants américains d'origine asiatique d'où ils sont VRAIMENT, d'entendre des moqueries sur nos yeux, d'être traités comme des objets exotiques ou de se faire dire que nous sommes intrinsèquement peu attrayants.

Puis nous sommes fatigués des stéréotypes d'Hollywood qui affectent notre psyché et limitent qui nous pensons pouvoir être. Nous sommes fatigués d'être invisibles, d'être pris pour notre collègue ou de nous faire dire que nos luttes ne sont pas aussi réelles.

Être un Américain d'origine asiatique ne signifie pas que nous ne connaissons pas la pauvreté et le racisme. Être un vétéran de la NBA depuis 9 ans ne m'empêche pas d'être traité de 'coronavirus' sur le terrain. Et être un homme de foi ne signifie pas que je ne me bats pas pour la justice, pour moi-même et pour les autres.

Nous voici donc à nouveau en train de partager nos sentiments. EST-CE QUE QUELQU'UN ÉCOUTE ?", a ainsi lancé Jeremy Lin.