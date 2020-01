Dwyane Wade et Jimmy Butler ont joué ensemble à Chicago. Aujourd'hui, ils sont réunis à Miami, même si 'Flash' ne fait évidemment plus partie de l'effectif du Heat. Il reste très proche de l'organisation. Son organisation. On ne sait pas s'il a réellement son mot à dire sur ce qui se trame en coulisses à South Beach mais il a complètement validé son ancien coéquipier.

"J'ai toujours pensé que Jimmy collait à notre culture - même si je ne savais pas que ça arriverait un jour. J'ai toujours pensé que sa personnalité et sa folie étaient parfaite pour Pat Riley et Erik Spoelstra."

Le dirigeant et le coach du Heat sont réputés pour avoir instauré au sein de l'équipe une culture du travail. Et effectivement, ça correspond à la mentalité de Jimmy Butler, ancien joueur de devoir devenu superstar à force de bosser sur son jeu. Aujourd'hui, il est le leader idéal pour ce groupe. Et ça marche bien, puisque Miami est deuxième à l'Est.

Via ESPN