Jimmy Butler a été dégoûté par certains comportements aux Wolves…

Avec le Miami Heat, Jimmy Butler se trouve seulement à une victoire des Finales NBA. Leader parfait au sein de la franchise floridienne, l'arrière a trouvé un groupe prêt à adopter sa mentalité. Et par le passé, il n'a pas toujours connu une telle adhésion autour de sa vision du basket. Que ce soit aux Minnesota Timberwolves ou aux Philadelphia Sixers, l'ancien des Chicago Bulls n'a ainsi pas été satisfait de l'implication de certains de ses coéquipiers. Et visiblement, son passage aux Wolves l'a particulièrement dégoûté. Car sur le papier, il y avait du potentiel dans cette équipe avec Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins. Mais selon les informations du New York Post, Butler n'a jamais digéré le manque de professionnalisme de certains éléments des Wolves.

A plusieurs reprises, Butler a ainsi tenté d'évoquer le problème avec le coach de l'époque, Tom Thibodeau. Et au bout d'un moment, le joueur de 31 ans en a eu marre de se battre tout seul. Et il a donc tout lâché. Dans les médias. Dans le vestiaire. Sur le parquet. Avec bien évidemment une vraie volonté de mettre les voiles. Au top de sa carrière, il ne voulait pas perdre son temps avec des Wolves nonchalants. Avec les résultats toujours décevants de Minnesota et sa belle réussite au Miami Heat, Jimmy Butler avait probablement raison...