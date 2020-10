Jimmy Butler l’héritier de Dwyane Wade à Miami selon… Dwyane Wade

Depuis qu'il rejoint Miami et encore plus avec cette magnifique campagne de playoffs jusqu'en Finales NBA, Jimmy Butler est devenu le visage de la franchise. Si certains ont pu douter de sa capacité à être le n°1 d'une équipe qui va loin, "Jimmy Buckets" pouvait déjà compter sur le soutien d'un de ses anciens coéquipiers. Pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Dwyane Wade, l'homme qui a le plus incarné le Heat durant sa carrière. Non seulement D-Wade était favorable à la venue de Jimmy Butler à South Beach, mais il voulait absolument que Pat Riley et Erik Spoelstra boucle l'affaire et n'envisage aucune autre recrue de ce standing.

C'est Erik Spoelstra lui-même qui a évoqué l'insistance de "Flash" lors d'une discussion à trois.

Erik Spoelstra explains that Dwyane Wade swore to him and Pat Riley that Jimmy Butler would be the player who could win these games for the Heat, “This is your guy. This is the next guy.” pic.twitter.com/7rFnU2DFPE

— Will Manso (@WillManso) October 5, 2020