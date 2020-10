Jimmy Butler est… « une baleine » et un joueur unique

Pat Riley est plus que ravi d'avoir su convaincre Jimmy Butler de rejoindre le Miami Heat lors de la précédente intersaison. Le mariage a fonctionné au-delà de toute espérance, puisque l'arrière All-Star a guidé les Floridiens jusqu'en Finales NBA. Butler sera peut-être accompagné par une autre star à l'avenir, mais pour le moment le big boss du Heat se frotte les mains d'avoir "Jimmy Buckets" comme visage de sa franchise. C'est ce qu'il a expliqué dans un entretien avec le Miami Herald cette semaine.

"Jimmy Butler est une baleine. Ou un orque. C'est génial d'avoir quelqu'un que les autres joueurs peuvent regarder en se disant : 'Je veux faire comme lui et aimer l'équipe et la ville dans laquelle je joue'. Jimmy est quelqu'un de très sincère. On a beaucoup de chance de l'avoir. [...] Je n'ai jamais vu un joueur aussi fort et capable de faire autant de choses, se soucier aussi peu de savoir s'il va marquer 10 ou 40 points, de faire des triple-doubles, etc... Il veut juste gagner. C'est ce dont on rêve chez un joueur. Parfois, il voit les autres être en difficulté, manquer des tirs ou perdre la balle. A ce moment-là, il prend les choses en main. Il te faut avoir des joueurs comme ça pour aller loin en playoffs. On est heureux d'en avoir un et si on peut en trouver un autre comme lui, on sera heureux".

Les "autres comme lui", on imagine que ce peut-être Giannis Antetokounmpo, en fin de contrat en 2022, ou n'importe quelle autre star qu'il sera possible de faire venir via un trade (Bradley Beal ?). En attendant, le simple fait de pouvoir compter sur un leader comme Jimmy Butler est déjà une garantie d'ambition pour le Heat, dont on suivra attentivement les opérations dans les semaines et les mois qui viennent.

Qu'un type comme Pat Riley, légende de la NBA, qui a coaché des superstars comme Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James et Dwyane Wade, soit aussi élogieux au sujet de quelqu'un veut quand même dire quelque chose.