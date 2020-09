Jimmy Butler file un paquet de regrets à Joel Embiid

Joel Embiiid est désormais en vacances. Mais hier soir, devant sa télé, il s’est demandé s’il ne serait pas encore sur le parquet si Jimmy Butler n’avait pas rejoint le Miami Heat.

Comme tout le monde, le pivot camerounais des Philadelphia Sixers a été impressionné par la performance dantesque de son ancien équipier. Face aux Milwaukee Bucks, Jimmy Butler a pris le contrôle du match, avec un record personnel en playoffs de 40 points.

Jimmy Butler, superstar qui a fait plier les Bucks

Et vu le twitt qu’il a lâché, il y a fort à parier que Joel Embiid aurait aimé que les Sixers re-signent l’été dernier :

IF...... — Joel “Do a 180” Embiid??? (@JoelEmbiid) September 1, 2020

C’est la magie des « What if ? » / « Et si ? », impossible de savoir ce qu’il serait advenu. Mais force est de constater que la question a de quoi titiller le Sixer. Récemment il avait déjà indiqué dans un podcast avec JJ Redick qu’il n’avait pas trop apprécié le trade à quatre équipes dans lequel Jimmy Butler avait (finalement) été envoyé au Miami Heat. C’était au détour d’une phrase sur son niveau :

« La façon dont les choses se sont passées l’été dernier a été très frustrante. Donc j’en voulais un peu au monde entier, et j’étais genre ‘Eh peu importe, je vais juste venir au boulot et faire de mon mieux’, mais je ne jouais pas au niveau de mes standards. »

Comment le Heat a fait déjouer le MVP Giannis Antetokounmpo

En tout cas, balayé en l’absence de Ben Simmons, Joel Embiid aurait bien eu besoin du Jimmy Butler d’hier soir. D’ailleurs, pour ceux qui n’étaient pas sûrs du sujet de son twitt « IF », il a enlevé tout doute avec une deuxième publication :

Comme dit Lil Uzi Vert :