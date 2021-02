Jimmy Butler, leader hyper-actif pour réveiller un Heat bien endormi…

On ne sait pas si l'amour de Jimmy Butler pour le café se retranscrit dans ses performances, mais le leader du Miami Heat ne manque pas d'énergie. Ces dernières semaines, l'ancien joueur du Chicago Bulls a décidé de prendre les choses en mains pour réveiller les Floridiens.

Car après une belle aventure dans la bulle à Disney, le finaliste malheureux de la saison dernière a réalisé un retour sur terre difficile à digérer. Loin d'afficher le niveau de jeu entrevu à Orlando, cette équipe déçoit avec un bilan de 12 victoires pour 17 défaites.

Actuellement, Miami ne se trouve même pas dans le Top 8 de la Conférence Est (11ème au classement). Heureusement, la saison reste longue. Et surtout, cette franchise peut compter sur un leader qui ne lâche jamais rien. Et en ce moment, Butler a de l'activité à revendre.

La nuit dernière, l'ex-élément des Minnesota Timberwolves a été le grand artisan de la victoire de son équipe contre les Sacramento Kings (118-110). Avec 13 points, 13 passes décisives et 10 rebonds, il a compilé un triple-double. Son 3ème de suite !

A noter qu'il s'agit tout simplement d'une première dans l'histoire du Heat ! Jamais un joueur n'avait réussi une telle série en TD. Et cette performance était nécessaire pour interrompre une autre série : trois défaites de suite pour Miami.

Jimmy Butler records a triple-double for the third straight night.

He was already the first player in Heat history with back-to-back triple-doubles.

It's Butler's 4th triple-double this month, more than he ever had in an entire season before 2020-21. pic.twitter.com/sb1LHgKRji

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 19, 2021