Tout au long de la saison, le Players' Tribune sollicite des joueurs de la ligue en leur demandant sur quels joueurs ils avaient eu le plus de mal à défendre au cours de leur carrière. Cette semaine, c'est au tour de Jimmy Butler, la star du Miami Heat, de se prêter à ce petit jeu. Dans le texte concocté par l'arrière All-Star, on apprend essentiellement deux choses.

Premièrement, il a un avis bien marqué sur l'identité du meilleur joueur du monde.

"Je ne voulais pas parler de LeBron James ici. Je voulais faire briller un peu d'autres gars. Mais impossible de faire un top 5 des joueurs les plus difficiles à défendre sans l'inclure. LeBron est toujours le meilleur joueur, le plus complet, de la ligue. Il fait littéralement tout bien. Shooter, passer, attaquer le cercle, défendre... Il vous faut un panier ? LeBron est là. Un rebond, une interception ou un contre ? LeBron est là. [...] Il est l'un de ces gars que tu veux affronter pour te mesurer à lui. Si tu prends le dessus sur lui, c'est que tu fais quelque chose de bien. Si tu n'y arrives pas, c'est juste que tu es un être humain, comme le reste d'entre nous".

Deuxièmement, le joueur sur lequel il est le plus difficile de défendre n'est pas Kevin Durant (qu'il a cité), mais l'un de ses anciens coéquipiers à Oklahoma City.

"Un step back, un floater, un euro step... James Harden a tellement de cordes à son arc et il rentre des tirs tellement compliqués... A chaque intersaison, il créé des nouvelles foutues choses. Il tire sur une jambe, en step back, avec un side step... Bientôt il va faire le poirier et shooter le putain de ballon dans le panier. Tout commence avec son step back, il est légendaire. Certains disent que c'est un marcher. Pour moi, si l'arbitre ne siffle pas, ça me va. Trouvez un moyen de l'arrêter, qu'il y ait marcher ou non. Tout son arsenl est bâti sur ce step back. Il garde le ballon devant toi et t'aguiche. Puis il attend que tu fasses un geste. Il te lit. Quoi que tu décides, il a une réponse pour contrer ça. [...] C'est l'un de ces mecs pour lesquels tu fais un plan pour l'arrêter. Tu te dis : 'On ne va pas laisser James nous mettre 40 points'. Et il arrive quand même à te mettre 40 points. C'est la marque d'un joueur impossible à arrêter. Si vous demandez aujourd'hui autour de la ligue qui est le joueur le plus inarrêtable, ce sera du 50-50 entre un KD en bonne santé et James. Pour ma part, c'est James".

Le top 5 de Jimmy Butler : James Harden, LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving et Stephen Curry.