Jimmy Butler a plusieurs fois laissé entendre qu'il avait des choses à dire sur son passage aux Philadelphie Sixers mais préférait les garder pour lui. Un peu comme à Chicago et Minnesota, d'ailleurs... Les choses vont en tout cas très bien pour l'arrière All-Star à Miami et ça l'a incité à se montrer un peu plus loquace sur la question des Sixers. Butler a ainsi répondu favorablement à l'invitation de JJ Redick pour participer à son podcast chez The Ringer. Le problème majeur selon lui ? L'absence de leadership clair dans l'organisation...

"Quel que soit le jour, je ne savais pas qui était le patron, putain. Putain, je ne savais pas à quoi m'attendre quand on arrivait à la salle ou au match ! J'étais aussi perdu que le premier connard venu. Je ne savais pas à qui parler".

Et Redick de le lancer sur la réunion avec le coach et les joueurs durant laquelle il serait un peu rentré dans le lard de Brett Brown.

"A Portland, pendant la séance vidéo, personne n'a rien dit. Encore une fois. J'avais parlé à cinq mecs de l'équipe et ils étaient d'accord. Ils savaient que je n'avais pas peur de passer pour un emmerdeur. Donc j'ai dit qu'il fallait faire des ajustements en attaque et que d'autres pensaient comme moi. Brett a alors posé une bonne question. 'Qui ici pense la même chose ?' Et là, le silence. On a pourtant le droit de dire ce que l'on pense et au pire Brett nous aurait dit non et d'aller nous faire foutre..."

La relation entre Jimmy Butler et Brett Brown n'était d'ailleurs pas idyllique. En tout cas, "Jimmy Buckets" a parfois été interloqué par l'approche tactique de son coach.

"Je dirais que le fait de me laisser plus porter la balle en playoffs, ce n'était pas juste pour Ben (Simmons). A sa place, je me serais dit que c'était une connerie de jouer comme ça alors qu'on avait jouer d'une autre manière pendant toute la saison. J'aurais les nerfs. Et je ne pense pas que c'était la meilleure manière de faire".

Pour écouter le podcast de JJ Redick en entier, c'est par ici.