Jimmy Butler explique ce qui rend Stephen Curry si « inarrêtable »

Comme Lonzo Ball plus tôt dans la saison, le Player's Tribunes s'est intéressé au cas Jimmy Butler. Féroce défenseur, l'ailier du Heat, resplendissant cette saison, a dévoilé, comme le Pelican, les cinq joueurs les plus compliqués à défendre selon lui. Butler a souvent eu droit à des missions défensives, ce qui le rend très crédible pour cet exercice. Il a évidemment cité LeBron James et James Harden. Trois autres joueurs ont été évoqués par l'ancien de Philly. Sans surprise, Kevin Durant apparaît dans cette liste. Kyrie Irving également. Et enfin, Stephen Curry. Le double MVP, qui a d'ailleurs été le premier de l'histoire à être élu à l'unanimité lors de son second sacre en 2016, peut-être déjà considéré comme le meilleur shooteur de tous les temps. Et ce même s'il n'a que 31 ans. Plus en détails, Jimmy Butler explique pourquoi le meneur des Warriors est un cas si spécial.

"Steph est un talent générationnel. Il peut shooter de n'importe où sur le terrain. Je veux dire, comme veux-tu sprinter en défense, et l'empêcher d'aller à son spot. Et ensuite vous vous rendez compte que ça n'a pas d'importance. Peu importe ou il se trouve, il est déjà à son spot. Parce qu'il tire, et marque, de partout. Ajoutez-y le fait que si vous le pressez ou contestez son tir, il a cette capacité à vous effacer, à aller au cercle ou distribuer et impliquer ses coéquipiers. Steph est un gars aussi inarrêtable que possible dans cette ligue. C'est un talent spécial."

Blessé à une main depuis le 4e match de la saison, Stephen Curry devrait revenir sur les parquets NBA courant février ou mars.