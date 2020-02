Joel Embiid veut être « un bon connard », normal

Après son trois-points important à un peu moins d’une minute de la fin du match contre les Bulls, Joel Embiid est revenu en défense en plaçant son doigt devant sa bouche. Comme pour dire « chut ». Après la victoire des Sixers (118-111), le pivot a bien évidemment été interrogé sur son geste :

« Je me parlais juste à moi-même, je ne jouais pas à mon niveau. (…) J’étais juste frustré. »

« Je me fiche de quoi ça a l’air. Je joue simplement au basket. Je redeviens juste moi-même, en étant un bon connard (il emploie en fait le terme asshole), en jouant au basket et en essayant de dominer. »

