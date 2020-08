Joel Embiid lui aussi blessé, ça commence à faire beaucoup non ?

Les grandes ambitions des Philadelphia Sixers dans la bulle sont sur le point d’exploser en plein vol. La franchise, toute contente de récupérer Ben Simmons (out en mars dernier), l’a perdu probablement pour la suite de la compétition en raison d’une blessure au genou. Et voilà maintenant que l’incertitude plane autour de Joel Embiid. Le Camerounais n’a joué que 5 minutes contre les Portland Trail Blazers cette nuit (défaite 121-124).

Et pour cause, il s’est blessé à la cheville assez rapidement. Avant de quitter le parquet et de rejoindre directement le vestiaire au cours du premier quart temps. Embiid pointait alors à 1 sur 6 aux tirs. Les médecins se sont occupés de l’intérieur All-Star. Mais ce dernier n’est pas revenu sur les parquets. Il a assisté à la défaite de ses coéquipiers depuis le banc.

La suite est incertaine. Le coach Brett Brown ne disposait pas encore de grandes informations après la partie. La franchise devrait en apprendre plus dans les prochaines heures, après avoir passé des examens sur le pied de Joel Embiid. Mais sa présence lors des matches à venir – ou au moins de la rencontre suivante – est fortement incertaine. Un nouveau coup dur pour les Sixers qui devront se reposer sur Al Horford, Tobias Harris ou encore Josh Richardson, auteur de 34 points hier soir.