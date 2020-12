John Wall, sa prédiction osée pour sa saison à venir

John Wall va retrouver la NBA après une absence de quasiment deux ans. Depuis le 26 décembre 2018, le meneur de jeu n'a plus foulé les parquets de la Ligue. La faute à des soucis sérieux au talon et au tendon d'Achille. Des blessures qui peuvent sérieusement compromettre sa capacité à revenir à un bon niveau.

Mais récemment envoyé aux Houston Rockets dans le cadre du trade Russell Westbrook, l'ancien des Washington Wizards ne doute pas de lui. Visiblement impressionnant lors des séances d'entraînement sur cette intersaison, le joueur de 30 ans affiche une très grande confiance en lui.

"Je tournais à 20 points et 9 passes décisives de moyenne sur une seule jambe. Que pensez-vous que je puisse faire avec deux ? J'ai traversé de très nombreuses épreuves durant ma vie, avec des obstacles très différents. Dieu donne des batailles difficiles aux gens les plus forts. Vous pouvez continuer de douter de moi. Je suis en bonne santé. Donc je suis de retour. Franchement, je me sens comme à la sortie du lycée. Je ne suis pas aussi rapide qu'avant... je suis plus rapide", a même lancé John Wall pour Sports Illustrated.

On a envie de croire à un retour de John Wall à un haut niveau. Mais on demande tout de même à voir sur le terrain. Car après une telle période d'inactivité et des blessures aussi importantes, il y a logiquement des doutes. Mais il s'agirait d'une belle histoire et d'une bonne nouvelle pour les Rockets.