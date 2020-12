Il s'agissait d'un deal en discussions depuis plusieurs semaines... En effet, après l'annonce de la volonté de Russell Westbrook de mettre les voiles des Houston Rockets, on avait appris un intérêt des Washington Wizards. Et les premiers contacts évoquaient un éventuel échange avec John Wall.

Malgré le démenti des dirigeants de la franchise de DC, le deal a bel et bien lieu ! D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux franchises ont trouvé un accord. Westbrook prend la direction des Wizards, alors que Wall, avec un choix (protégé) au premier tour de la Draft 2023, file à Houston.

Houston has agreed to trade Russell Westbrook to Washington for John Wall and a first-round pick, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 3, 2020