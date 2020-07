Dans quelques années, on se dira peut-être qu'il est incroyable que quelques unes des plus grandes stars du moment aient porté le même maillot en G-League avant de débarquer en NBA. Ou peut-être se souviendra-t-on que l'expérience de réunir cinq des meilleurs lycéens du pays chez les pros n'a pas aussi bien marché que prévu. Toujours est-il que l'expérience en question aura bien lieu. Après les annonces de Jalen Green, Daishen Nix, Isaiah Todd et le Philippin Kai Sotto, l'un des derniers dominos est tombé. Jonathan Kuminga, l'ailier congolais arrivé aux Etats-Unis il y quatre ans va lui aussi emprunter le chemin de le professionnalisation via la G-League la saison prochaine, comme il l'a annoncé.

Le jeune crack Jalen Green dit non à la NCAA et rejoint la G-League !

Il s'agit d'un nouveau coup dur pour la NCAA et ses programmes phares, qui espéraient tous pouvoir recruter Kuminga, classé n°1 parmi les prospects de 2021. Si sa destination n'est pas officielle, tout porte à croire qu'il fera partie de la Select Team coachée par Brian Shaw et où ont déjà signé quelques uns des talents évoqués plus haut, pour un contrat estimé à 500 000 dollars. Lors d'un entretien en live Instagram, Jonathan Kuminga, 2,03 m et trois des meilleurs prep schools du pays au compteur, s'est montré ambitieux :

"Je me vois comme un joueur NBA et cette équipe de G-League va me permettre de développer mes qualité et d'atteindre mon but : être le n°1 de la Draft 2021".

Une ambition qu'il partage avec quelques uns de ceux qui seront ses camarades de promo et avec lesquels il partagera la balle et le terain. On ne sait pas si la mayonnaise prendra - d'autant que la Select Team jouera constamment contre des basketteurs expérimentés et au niveau déjà très proche de ce qui peut se faire en NBA - mais on suivra forcément ça de près.