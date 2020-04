Michael Jordan avait prévenu avant la diffusion des deux premiers épisodes de "The Last Dance". Il craint que son attitude puisse choquer le public et qu'on le trouve carrément horrible. Il faut que dire que MJ n'avait pas son pareil pour faire passer certains messages. À la manière d'un tyran qui met constamment la pression sur ses coéquipiers. On a pu en voir un aperçu avec Ron Harper et Toni Kukoc. Et ce n'est visiblement qu'un avant goût de ce qui nous attend dans les prochains épisodes. Ce comportement a pu en agacer plus d'un, lasser même. Mais il a aussi permis à certains de sortir de leur zone de confort. C'est ce qu'a expliqué Scott Burrell, coéquipier de Michael Jordan durant cette seule saison 97-98, dans un récent podcast.

"J'espère vraiment que les gens n'auront pas une mauvaise image de Michael après ça. Ce qu'il disait ou faisait pendant les entraînements, la façon dont il me poussait, tout était une motivation. Être motivé pour être un meilleur joueur, être mentalement préparé à n'importe quel défi qu'on aurait à affronter pendant la saison. Il n'y a rien de comparable à jouer pour les Chicago Bulls. Vous devez être prêt chaque jour et c'est ce qu'il voulait pour me rendre meilleur et rendre l'équipe meilleure. Il n'y a pas de tour gratuit et c'est l'une des choses qu'il nous disait. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait qu'il soit différent. Je pense qu'il m'a préparé à être dans des situations compliquées. Si tu peux supporter un entraînements aux Bulls, tu peux supporter les Finales NBA".

On attend en tout cas avec impatience de voir les prochaines victimes de His Airness dès lundi prochain.