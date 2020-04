BJ Armstrong connaît bien Michael Jordan et assure que l'on verra sans doute plus la face sombre de l'icône dans les prochains épisodes de The Last Dance.

Si vous avez vu les deux premiers épisodes de "The Last Dance" lundi matin, vous avez pu voir Michael Jordan se mettre un peu sur le dos de Ron Harper et Toni Kukoc à l'entraînement notamment. BJ Armstrong était de la partie lors du premier Three-peat des Chicago Bulls entre 1991 et 1993. Ce qu'il a pensé de cette scène avec un MJ énervé est plutôt prometteur pour la suite de la série documentaire.

"Je vais être très franc avec vous. Si ce que vous avez vu là est le pire que vous avez jamais vu, alors que vous n'étiez pas aux Bulls à l'époque. Ça, ce n'était rien du tout", a expliqué Armstrong à l'Associated Press.

On sait que dans les prochaines semaines, on devrait notamment voir Michael Jordan traiter Scott Burrell comme un souffre-douleur et être particulièrement dur avec lui dans la quête du titre. Jordan avait d'ailleurs prévenu que le ressenti des gens après avoir vu le documentaire risquait d'être assez critique envers lui.

"Quand vous verrez ces images, vous allez penser que je suis un gars horrible. Mais il faut vous rendre compte que si je le traitais comme ça, c'est parce que j'avais besoin qu'il soit dur au moment des playoffs quand on allait affronter des équipes comme Indiana, Miami, New York... Je devais savoir que je pouvais compter sur lui".

On a hâte de voir ça dans la suite de The Last Dance, dont vous pouvez trouver le résumé des deux premiers épisodes ici.