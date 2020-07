Les 10 joueurs NBA qui gagnent le plus d’argent en 2020

Qui sont les stars de la NBA qui pèsent le plus lourd financièrement cette année grâce à leur boulot sur et en dehors du terrain ?

Si autant de jeunes rêvent d'une carrière en NBA, ce n'est évidemment pas uniquement pour l'amour pur et simple du basket. Le superstars de la ligue sont généralement des joueurs qui respirent encore plus le basket que les autres, mais aussi ceux qui ont fait le plus de sacrifices pour atteindre... la richesse, la fortune, le confort financier sur plusieurs générations. Appelez-ça comme vous voulez, mais les athlètes de NBA les mieux rémunérés font partie des sportifs avec les comptes en banque les plus ronflants du monde du sport.

En nous basant sur le classement annuel de Forbes, on a donc déterminé quels joueurs pesait le plus lourd sur le plan financièrement grâce à leurs gains en 2020. Il y a des évidences, mais aussi quelques surprises et absences.

10- Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Salaire annuel en NBA : 29.8 millions de dollars.

Autres revenus : 14 millions.

Gains 2020 : 43.8 millions.

Lorsqu'il brillait au sein de la petite fac de Weber State, pas sûr que Damian Lillard s'attendait à être l'un des 10 joueurs les plus riches de l'année 8 ans plus tard. Le meneur des Portland Trail Blazers a parfaitement mené sa barque en devenant le franchise player de son équipe au bout de quelques années - le départ de LaMarcus Aldridge l'a bien aidé - et un incontournable de la ligue.

Sur le plan du compte en banque, "Dame" devrait voir les choses s'embellir encore un peu plus dès la saison prochaine, lorsque débutera son contrat supermax de 4 ans à 196 millions de dollars. Sur sa dernière année à Portland, Lillard touchera plus de 54 millions rien que sur son salaire ! A côté de ça, il est l'un des visages d'Adidas, qui lui offre 10 millions de dollars par an.

On ne serait pas surpris de le voir gagner quelques dollars supplémentaires grâce à ses talents de rappeur sous le pseudo DAME DOLLA, avec lequel il prouve depuis quelques années qu'il est le joueur NBA avec le plus de flow.