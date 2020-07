JR Smith a noté un changement majeur chez LeBron James

Libre depuis le début de la saison, JR Smith a une belle opportunité aux Los Angeles Lakers. Signé pour remplacer Avery Bradley, forfait pour cette bulle, l'arrière va tenter d'apporter son expérience aux Angelenos. Au niveau de son intégration dans le groupe, le vétéran semble avoir rapidement trouvé sa place. Il faut dire qu'il connait bien le patron, LeBron James. Ancien coéquipier du King aux Cleveland Cavaliers, le joueur de 34 ans apprend à redécouvrir LBJ. Et par rapport à cette précédente collaboration, Smith ressent un véritable changement chez son partenaire.

"Avant, il était toujours tellement concentré sur son objectif et son envie de gagner. Tous les trucs de ce genre. Mais j'ai le sentiment que cette pression n'est plus sur ses épaules désormais. Et il peut simplement être lui-même.