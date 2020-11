Le dérapage de JR Smith devant des supporteurs de Donald Trump

Un ouf de soulagement. Une moitié des Etats-Unis se sent libéré d’un poids avec la défaite de Donald Trump à l’élection Présidentielle (l’autre moitié crie au scandale). Et chacun fête la victoire de Joe Biden à sa manière. Pour JR Smith, c’est dans un gros bolide, avec un gros son. Mais pas n’importe quel son. « Fuck Donald Trump », du rappeur YG.

Surtout, pas à n’importe quel endroit. L’arrière des Los Angeles Lakers, fraîchement sacré champion NBA pour la deuxième fois de sa carrière, a donc célébré ce nouveau succès, politique cette fois, en se baladant en bagnole devant des partisans de Trump.

JR Smith fait du JR Smith après la défaite de Trump

JR Smith is driving around listening to ‘F*ck Donald Trump’ and flipping off Trump supporters 💀 (via @gswchris)pic.twitter.com/0wGT1pn5pp — Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) November 9, 2020

Une provocation qui a entraîné quelques sifflets… puis JR Smith leur a fait un doigt d’honneur. Pas vraiment classe, pas vraiment subtile mais décidément 100% JR.

En tout cas, défaite ou pas, Donald Trump a recueilli plus de 70 millions de voix. Et ce qui est sûr, c’est que le pays semble plus que jamais divisé en deux. Espérons pour eux que les Etats-Unis vont réussir à panser leurs blessures un jour ou l’autre… parce que c’est mal parti.

En revanche, ce qui semble certain, c’est que JR Smith sait décidément fêter les victoires avec panache.

LeBron et les joueurs NBA célèbrent la défaite de Donald Trump