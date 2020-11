Ce n'est pas une surprise, l'immense majorité des joueurs NBA et des joueuses WNBA ont célébré la défaite de Donald Trump lors de l'élection présidentielle interminable qui s'est tenue ces derniers jours aux Etats-Unis. Il fallait s'attendre à des réactions spectaculaires de certains, qui ont passé les quatre dernières années à critiquer, combattre et pointer du doigt le 45e "POTUS". Ca n'a pas manqué.

Parmi ses plus farouches opposants, celui qui l'avait traité de "clochard", on trouve évidemment LeBron James. Hué par une foule d'électeurs républicains il y a encore quelques jours, le "King" a simplement posté un montage photo iconique d'un moment de sa carrière - son contre sur Andre Iguodala en 2016 - et remplacé son visage et celui de son adversaire par ceux de Joe Biden et Donald Trump.

Joel Embiid, le pivot des Philadelphie Sixers a lui aussi utilisé une analogie très NBA, avec un hommage au Process qui lui a permis d'atterrir à Philly en 2014.

Well America TRUSTED THE PROCESS and it paid off #TheProcess https://t.co/9XfWvQTZET — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) November 7, 2020

Trae Young, le meneur All-Star des Atlanta Hawks, a lui voulu que l'on n'oublie pas l'une des nouvelles essentielles : l'arrivée à la Maison Blanche de Kamala Harris, première femme élue vice-présidente des Etats-Unis.

Donald Trump et ses partisans s’en prennent à LeBron James lors d’un meeting

Cette joie de voir Harris succéder au très conservateur Mike Pence a bien sûr été partagée par des figures de la WNBA comme Sue Bird, Breanna Stewart ou Elena Delle Donne. Cette dernière connaît d'ailleurs Joe Biden depuis des années puisqu'ils viennent tous les deux du Delaware et s'étaient rencontrés lorsque la MVP 2019 était à la fac.

This got me https://t.co/RTCopyR9ls — Sue Bird (@S10Bird) November 8, 2020

Glad we got at least one thing right this year! https://t.co/FZNSgqdXdC — Breanna Stewart (@breannastewart) November 7, 2020

Congrats to my guy @JoeBiden and @KamalaHarris making history and paving the way for all of us!!! What a day! I am just so so so happy!!!!!!!! pic.twitter.com/wBaXPVTNYc — Elena Delle Donne (@De11eDonne) November 7, 2020

Parmi les autres joueurs qui se sont félicités du résultat du scrutin, on retrouve par exemple Kevin Love, Kyle Lowry ou Donovan Mitchell.

46 🇺🇸 - Please help us Heal 🙏🏻 — Kevin Love (@kevinlove) November 7, 2020