JR Smith ne joue plus depuis un moment. Pourtant, l'ancien coéquipier de LeBron James reste très présent au sein de la sphère basketball, notamment via ses interventions sur les réseaux sociaux. S'il s'exprime volontiers sur les performances des uns et des autres, tout en espérant retrouver un poste dans une équipe (une rumeur l'annonçait d'ailleurs aux Los Angeles Lakers avant l'interruption de la saison), cette fois-ci c'est au sujet de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus qu'il s'est exprimé. Et il l'a fait sans aucun filtre...

L'homme qui a provoqué ce pétage de plomb de haute volée n'est autre que le président des Etats Unis. En effet, face à une situation qui ne fait que se dégrader aux USA depuis quelques jours, Donald Trump, tout comme son homologue brésilien, continue de minimiser la gravité de l'épidémie et refuse de mettre le pays en confinement généralisé, préférant à tout prix préserver l'économie. Résultat, les projections les plus sombres, notamment celles du docteur Anthony Fauci, conseiller du président américain sur la pandémie, annoncent « entre 100 000 et 200 000 » morts potentiels. Il n'en fallait pas plus pour faire sortir JR Smith de sa réserve, lui qui est déjà réputé pour être une mèche courte.

Man shut up! An do something! Fucking clown https://t.co/qZN3Lmmx8s — JR Smith (@TheRealJRSmith) March 28, 2020

Pas besoin de vous traduire les propos de JR ? C'est assez clair. Même si les tweets vengeurs sur Donald Trump sont fréquents, ceux avec des insultes aussi directes que "Fucking clown" ne sont tout de même pas légion.

Résultat : 83 700 likes, 2 400 commentaires (dont certains, assez nombreux, de pro Trump qui n'ont pas apprécié cet "irrespect envers le président et ce qu'il représente"), 10 600 retweets. Bref, pour une fois, JR Smith aura certainement créé un vrai consensus autour de lui avec ce tweet rageur. Il a tout simplement dit tout haut ce que tout le monde pense de Donald Trump depuis des semaines, voire des mois...