Si les Los Angeles Lakers ont libéré Troy Daniels dimanche, c'est évidemment pour faire de la place à quelqu'un d'autre. Le nom de ce "quelqu'un d'autre" se précise d'heures en heures et il semblerait qu'on se dirige vers un duel entre JR Smith et Dion Waiters. Selon Shams Charania de The Athletic, Smith va être mis à l'essai par la franchise en début de semaine. Frank Vogel, le coach, et Rob Pelinka, le General Manager, décideront alors s'il est pertinent de recruter l'excentrique arrière, libre de tout contrat depuis son départ des Cleveland Cavaliers en juillet 2019.

Waiters, lui, a des chances d'avoir la même opportunité que JR Smith, mais sa forme semble plus incertaine. L'ancien arrière de Syracuse avait été tradé par le Miami Heat vers Memphis, après un début de saison passé à critiquer le coaching d'Erik Spoelstra et marqué par un incident où l'ingestion d'un bonbon au cannabis avait provoqué chez lui des effets indésirables durant un vol en avion... Les Grizzlies l'ont rapidement coupé et si Waiters est plus jeune (28 ans) que JR Smith, son expérience avec LeBron James a été moins concluante.

Lors de la saison 2014-2015, celle du retour du "King" dans l'Ohio, Dion Waiters avait disputé 33 matches avant d'être tradé à Oklahoma City dans un trade à trois avec les New York Knicks. C'est cette même transaction qui avait permis aux Cavs de recruter... JR Smith, précieux dans la quête du premier titre NBA de l'histoire de la franchise.