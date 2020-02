JR Smith pense être « meilleur que 85% des joueurs de la ligue »

Cela fait maintenant bien longtemps que JR Smith n'a pas foulé un parquet NBA. Près d'un an et demi. Sa dernière apparition sous un maillot remonte au 20 novembre 2018 avec les Cavaliers. Depuis, silence radio. Pas une équipe n'a voulu tenter le pari. Il reste encore quelques semaines pour changer ça, mais rien n'indique aujourd'hui que ça en prenne le chemin. On a parlé un temps des Lakers, mais l'intéressé a admis lui-même qu'il n'avait reçu aucun appel de la franchise. C'était dans une conversation avec ses followers sur Instagram, et l'ancien meilleur sixième homme nous a gratifié de quelques pépites. Outre la prédiction d'une finale NBA opposant les Lakers à... Miami, JR Smith était interrogé sur ce qui le gardait motivé dans cette période loin de la NBA. La réponse est digne du personnage.

"Je sais que je reste meilleur que 85% des joueurs de cette ligue"

Sans doute une phrase soufflée par Mario Chalmers, aka un ancien top 10 meneur NBA au moment de son époque floridienne. Blague à part, JR Smith se dirige doucement vers une destination exotique, ou alors une retraite s'il ne trouve pas un contrat d'ici cet été.

