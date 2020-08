Comme il y a deux semaines, Jusuf Nurkic avait sans doute une toute autre envie que d'être présent sur un parquet NBA. Lors de la reprise, le Bosnien nous apprenait que sa grand-mère, atteinte du Covid-19, était dans le coma. Pour sa première depuis plus d'un an, il avait compilé 18 points, 9 rebonds, 5 […]

Comme il y a deux semaines, Jusuf Nurkic avait sans doute une toute autre envie que d'être présent sur un parquet NBA. Lors de la reprise, le Bosnien nous apprenait que sa grand-mère, atteinte du Covid-19, était dans le coma. Pour sa première depuis plus d'un an, il avait compilé 18 points, 9 rebonds, 5 passes et 6 contres. Une belle manière d'honorer celle dont il est extrêmement proche. Hier, il a une nouvelle fois dû faire face à une autre terrible nouvelle, le décès de sa grand mère Hana.

"Je ne voulais pas jouer. Je pense que c'est elle qui m'a fait jouer. J'ai tout fait pour être présent cette saison. Elle aurait voulu que je joue. Je suis fier que l'ont ait gagné et nous sommes en playoffs.", admet-il.

Quand on voit sa performance, on se dit qu'il a bien fait de revoir sa position malgré l'immense douleur. 22 points, 21 rebonds, 6 passes. Tout simplement monstrueux vu le contexte. Avec une qualification en prime pour les playoffs et le droit de s'offrir un premier tour contre les Lakers. Terry Stotts voulait retenir en priorité le courage de son pivot.

"Evidemment, il y a eu de l'émotion. Je ne peux pas être plus fier de lui. C'était compliqué. Il jouait avec ça au-dessus de la tête depuis un moment. Il n'a jamais été question qu'il ne joue pas. On pouvait dire que c'était dans son esprit. Mais à part en parler brièvement avant le match, c'est tout."

Maintenant, place à la meilleure équipe de l'Ouest cette saison. Et quoi de plus beau que sortir le favori pour le titre et s'offrir l'un des plus gros exploits de l'histoire ? Aujourd'hui, ce n'est clairement pas impossible. Surtout avec un Jusuf Nurkic à ce niveau.

Jusuf Nurkic en remet une couche sur le beef Damian Lillard - Paul George