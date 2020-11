Kansas City trop raciste pour accueillir les Raptors ?

Alors que les Toronto Raptors cherchent une terre d'accueil provisoire sur le sol américain pour la saison 2020-2021, la candidature de la ville de Kansas City au Missouri (et oui, le piège...) a pris un peu de plomb dans l'aile. Le job de VRP de la superstar NFL Patrick Mahomes, ancien basketteur, et du maire Quinton Lucas est mis à mal par trois associations locales.

En cause : le racisme qui sévit durement au sein des forces de l'ordre dans la ville. La police de Kansas City aurait constamment recours à des contrôles au faciès et à des manœuvres évidentes de discrimination en vers la population afro-américaine de la ville. C'est ce qu'ont clamé l'Urban League, la Southern Chistian Leadership et la NCAACP dans une lettre commune.

"Que la NBA choisisse Kansas City pour accueillir les Raptors serait un grand honneur pour la ville et ravirait les fans de NBA ici. Mais il y a des problèmes qui importent plus que l'amusement et les intérêts économiques. La protection des vies noires est une grande source d'inquiétude à nos yeux. Kansas City est une grande ville de sport, mais c'est aussi une ville où la police fait preuve d'une hostilité extrême et d'un abus de l'usage de la force envers les Afro-Américains".

Dans ce courrier, les associations ciblent particulièrement l'inaction de la police et du maire Quinton Lucas, pourtant Afro-Américain, pour traiter ces problèmes. Ce dernier a répondu à la lettre en expliquant que le problème était global et pas uniquement celui de sa ville, mais qu'il faisait tout son possible pour améliorer la situation...

Avec un boss nigérian, Masai Ujiri, et un ADN très international, les Raptors vont sans doute faire très attention à la ville à laquelle ils vont lier leur image pour un an.