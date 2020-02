Karl-Anthony Towns n'a toujours pas gagné de match depuis le 27 novembre dernier. Mais au moins, le voilà qui a retrouvé un peu d'optimisme pour le futur. D'Angelo Russell est arrivé chez les Minnesota Timberwolves dans un trade avec les Golden State Warriors. Andrew Wiggins est parti en Californie et les deux grands amis que son "KAT" et "D-Lo" vont enfin pouvoir évoluer ensemble. C'est un euphémisme de dire que Karl-Anthony Towns est ravi de ce move réalisé juste avant la deadline

"Je vous mentirais si je vous disais que je pensais que son arrivée était possible. Je suis choqué comme tout le monde. On a prié l'univers depuis le premier jour pour que ça arrive. On n'a jamais eu peur d'en parler dans les médias et en interview. Quand tu veux que quelque chose se produise, il faut continuer d'y croire jusqu'à ce que l'univers t'entende et exauce ton voeu. Le fait que D-Lo soit là, ce sera toujours une énorme incitation à rester ici. Il fait partie de la vision qu'on a pour l'équipe et il sait qu'il sera toujours désiré ici parce que son frère est là et assurera toujours ses arrières. Je serai toujours là pour lui", a expliqué Karl-Anthony Towns dans les colonnes de The Athletic.

C'est un nouveau départ plutôt intéressant pour Russell aussi, lui dont l'avenir ne semblait de toute façon pas passer par les Warriors une fois le backcourt Stephen Curry-Klay Thompson remis sur pied. Peut-être l'ancien Laker va-t-il pouvoir aider son camarade All-Star - même s'il ne l'est pas cette saison et qu'il s'en est plaint - à regagner un match de basket dans les prochains jours...

Les stats de Karl-Anthony Towns en 2019-2020